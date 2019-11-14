شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يشهد المرحلة النهائية لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الأستاذ الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، المرحلة النهائية لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2019-2020 والتي تم إجراؤها الخميس بجامعة الأقصر، التي أولت اهتماما كبيرا بهذه الانتخابات منذ البداية، وقد تضمن الحضور الدكتور أحمد عبيد منسق عام الأنشطة الطلابية بالإضافة إلى السادة مستشاري اللجان للأنشطة الطلابية والسادة العاملين برعاية الشباب.

وأشاد أ.د/ بدوي شحات، رئيس الجامعة، بالأداء وسط حضور كبير من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الطلاب، الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة تجاه سير العملية الانتخابة، وما شهدته من زخم كبير بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.

وفازت الطالبة زينب سيد أحمد من كلية الفنون الجميلة بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، بينما حاز الطالب أحمد محمد ناصر من كلية الحاسبات والمعلومات على منصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

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وعلى صعيد انتخابات اللجان :-

فاز الطالب كريم أشرف عبدالعاطي من كلية السياحة والفنادق بمنصب أمين عام لجنة الأُسر، والطالب عبدالله حسين محمد من كلية الحاسبات والمعلومات كأمين مساعد، وفازت الطالبة إسراء عادل أحمد من كاية الألسن أمين عام لجنة النشاط الثقافيث والإعلامي، فيما ظفرت الطالبة زينب جمال عبدالرحمن من كلية السياحة والفنادق بمنصب الأمين المساعد.

واقتنص الطالب سامي محمود عبدالله من كلية الألسن منصب الأمين العام للجنة الجوالة والخدمة العامة، وياسمينا محمد أحمد من كلية الألسن أمين مساعد للجنة،

وفاز الطالب أسامة صالح سيد من كلية الفنون الجميلة بمنصب الأمين العام للجنة النشاط الفني، وجاء الطالب أحمد رفقي السيد من كلية الفنون الجميلة أمين مساعد للجنة.

وفاز الطالب الحسين محمد قناوي من كلية الآثار بمنصب الأمين العام للجنة النشاط والرحلات، وجاء الطالب محمد عبدالرحمن رشوان من كلية الألسن أمين مساعد للجنة، وفيما يخص لجنة النشاط الرياضي فاز الطالب أحمد حربي حمدان من كلية الحاسبات والمعلومات أمين عام للجنة النشاط الرياضي، وفاز محمود النوبي خضري الأمين المساعد للجنة.

وفاز الطالب محمد جمال نجم من كلية الحاسبات والمعلومات بمنصب أمين عام لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي، والطالب محمد إبراهيم عوض الله من كلية السياحة والفنادق كأمين مساعد للجنة.