شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تخصص فصلًا دراسيًا للطلاب المصابين بمستشفى الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تم فتح فصل للطلاب المرضى المصابون بمستشفى الطلبة في سبورتنج لضمان استمرار متابعة الناحية التعليمية للطلاب واستذكار دروسهم مشيدا بتطوع عدد آخر من المعلمين للاشتراك في المبادرة.

وأضاف أنه قام بزيارة الطلاب بالمستشفى لمتابعة المبادرة التي نظمها فريق عمل ( المعلمون أولا ) بقيادة عزة عبدالعليم منسق المحافظة تحت عنوان ( معًـا من أجل صحتك وتعليمك ) حيث يقوم منسقو الفريق بالتطوع لتعويض الطلاب المقيمين بالمستشفى لمدة عشرة أيام فأكثر عن دروسهم الفائتة ومساعدتهم في تحصيلها، بالإضافة إلى متابعة الحالات التي قد تتعرض للخروج من المستشفى لتلقي العلاج أو للغسيل الكلوي.

وأكد «الديب» أن عددا من المعلمين في تخصصات مختلفة ولمراحل تعليمية متنوعة من مختلف الإدارات التعليمية تطوّعوا للاشتراك في المبادرة للمشاركة وتقديم المساعدة للطلاب بشكل دوري ومستمر.