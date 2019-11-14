شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة الإسكندرية وبهاء صابر نائبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت جامعة الإسكندرية ماراثون انتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، الخميس، حيث فاز الطالب محمد أحمد يوسف بالفرقة الرابعة في كلية التجارة بمنصب رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة بعد انتهاء عملية فرز الأصوات والطالب بهاء محمد صابر إسماعيل بالفرقة الرابعة في كلية الفنون الجميلة بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب.

وقال محمود جمال مدير عام إدارة رعاية الشباب في الجامعة انه بلغ عدد الطلاب المرشحون في الانتخابات ١١٢١ طالب وطالبة وعدد المتقدمين ١٢٤٤ وعدد المقبولين بعد فحص الطعون بلغ ١١٤٠ فيما بلغ عدد المستبعدين ٩٦ طالب وطالبة والتنازلات ٨ وبلغ ععد الطعون ١٢ تم قبول ٩ طعون منها ورفض ٣.

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وقال الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية أن الانتخابات الطلابية في جامعة الاسكندرية هذا العام جرت في إطار من الحياد والشفافية والنزاهة التامة، وتقدم نموذج مختلف للانتخابات الطلابية من عدة جوانب، ومن أهمها المظاهر الحضارية للمنافسة، حيث لم يتم السماع عن أي مشاحنات أو انحياز لأي مجموعة من الطلاب.

وأضاف أن من ضمن المظاهر الحضارية التي اتسمت بها الانتخابات الطلابية، وجود 20 كلية بالجامعة منها 12 كلية تمت فيها اختيار رؤساء الاتحادات بالتزكية و٧ كليات بالتعيين فيما جرت الانتخابات في كلية واحدة حتى النهاية .

وأكد «الكردى» أن العملية الانتخابية في جامعة الاسكندرية عملية ديمقراطية شفافة تقوم على الحياد وتؤكد التوجه السياسي للدولة المصرية في تصعيد الشباب ومشاركتهم في كل الفعاليات، وتأهيلهم للمساهمة في النهوض بالوطن وفي عملية التنمية المستدامة.