شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر سعد الدين: لم أرتدي الحجاب في جامعة الازهر أو خلال عملي في البرامج الدينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإذاعية هاجر سعد الدين، أنها كانت رئيسة لجنة اختبارات القراء لمدة 5 سنوات.

وأضافت سعد الدين خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه خلال فترة رئاستها للجنة اختبار القراء لم ينجح سوى قارئ واحد فقط.

وأشارت إلى أن لجنة الاختبار كانت مشكلة من عدد من التخصصات المختلفة، منهم ملحنين ومهندسي صوت ومشايخ.

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وأوضحت إنها لم تكن محجبة عندما التحقت بالبرامج الدينية في الإذاعة المصرية.

وأضافت سعد الدين أنها لم ترتدي الحجاب وقت دراستها في جامعة الأزهر، ولكن كانت ترتدي في بعض الوقت «إيشارب»، كانت توزعه الجامعة مع اليونفورم للطالبات.

وأشارت إلى أنها بدأت العمل في الإذاعة عام 1968، وظلت تعمل في الإعداد والإشراف على أحاديث الصباح، حتى عام 1972، قدمت أول برنامج لها تحت عنوان «دنيا ودين». وأوضحت أنها قضيت في البرنامج العام بالإذاعة المصرية 28 عامًا .