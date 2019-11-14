شكرا لقرائتكم خبر عن «التزكية».. الحصان الأسود الحاسم لسباق الانتخابات الطلابية في جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت جامعة الإسكندرية، الخميس، المرحلة الأخيرة في سباق الانتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية، التي أسفرت عن فوز الطالب محمد أحمد يوسف التركى، المقيد بالفرقة الرابعة بكلية التجارة بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية بالتزكية، وأيضًا فوز الطالب بهاء محمد صابر المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية.

وفى كلمته هنأ الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب الفائزين في الانتخابات، مؤكدًا أن العملية الانتخابية شهدت حالة من الشفافية والنظام والتعامل بحيادية ونزاهة.

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وأوضح أن الجامعة ستدعم الاتحاد الطلابي الجديد وستقدم له كل التسهيلات المادية والعلمية والاجتماعية التي يتطلبها دورهم في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الهدف من النشاط الطلابي هو تشكيل وعى ووجدان وشخصية طالب الجامعة للخروج للمجتمع كعضو فعال ونشط، مطالبا أعضاء مجلس اتحاد الطلاب أن يكون الاتحاد في خدمة جميع طلاب الجامعة مؤكدا أن انتخابهم من قبل زملائهم يضع المسئولية على عاتقهم للعمل لصالح طلاب جامعة الإسكندرية دون تمييز.

كما أكد الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الاتحاد الجديد مطالب بتنفيذ أنشطة طلابية فاعلة يستفيد منها الطلاب، والاهتمام بربط جميع الطلاب بكل ما يتم من أنشطة طلابية وجامعية وعلمية بأعتباره همزة الوصل بين الطالب والجامعة.