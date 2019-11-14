شكرا لقرائتكم خبر عن القارئ محمود الشحات أنور يكشف عن أصعب لحظات حياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمود الشحات أنور، قارئ القرآن الكريم، إنه تعرض لضغوط نفسية منذ حوالي 6 سنوات ومر بأزمة نفسية شديدة في أسرته استغرقت سنتين، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة كان قريبا من القرآن الكريم أكثر من اللازم حسب قوله، موضحا أنه كان يعالج نفسه بالقرآن الكريم طوال اليوم حتى تتحسن حالته النفسية.

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وأضاف «الشحات»، خلال لقائه ببرنامج «لدينا حكايات أخرى»، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، والمذاع عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الخميس، أنه في تلك الفترة كان يختم القرآن الكريم كل يومين، وكان يدعي الله طوال اليوم بأن تمر الأزمة التي كان يمر بها على خير، معقبا: «والحمد لله عدت الأزمة على خير وبدأت الانفراجة من عند ربنا ولقيت نفسي تلقائيا بطلع حفلات تاني لأني كنت طوال فترة السنتين لا أشارك في أي حفلات»، مستطردا: «طول ما نفسيتي مش كويسة مبعرفش اتعامل مع أي حد ولا اطلع أي حفلة».

وأوضح أنه عندما ذهب للسعودية لزيارة بيت الله الحرام في عام 2013 كان يدعي لنفسه دعوة واحدة وهي أن القرآن الكريم الذي يقرأه يكون مقبولا عند الناس حول العالم وأن يكون له تأثير إيجابي يضيف للدين الإسلامي، معقبا: «وقد استجيب بالفعل»، مشيرا إلى أن شهرته فاقت الحدود بعد هذا الوقت بالتحديد.

وأشار إلى أنه تم تكريمه من إنجلترا منذ فترة قريبة لأن تسبب في إسلام عدد كبير من الناس هناك، علاوة على فرنسا وجنوب إفريقيا، موضحا أنه يحاول جاهدا الحفاظ على الشهرة التي وصل لها والتي حملته مسؤولية كبيرة تجاه كل من يستمع إليه في العالم.