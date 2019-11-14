شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر سعد الدين: كل كلمة في إذاعة القرآن الكريم يجب أن تكون موثقة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الإذاعية هاجر سعد الدين، إنه لم يتقبلها أحد في بداية عملها في إذاعة القرآن الكريم كونها كانت قادمة من البرنامج العام.

وقالت سعد الدين خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها كانت تقوم بمراجعة نصوص برامج الأسرة كما تم تكليفها بمراجعة بعض البرنامج الأخرى.

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وكشفت الإذاعية هاجر سعد الدين، أنها كانت تراجع نحو 40 نص برنامج في اليوم، لدرجة أنها لم تكن تستطيع أن تنهي مراجعتهم خلال أوقات العمل الرسمية وتقوم بمراجعتهم في المنزل.

وأشارت الإذاعية هاجر سعد الدين إلى أن كلمة يتم ذكرها في إذاعة القرآن الكريم يجب أن تكون موثقة وذلك ما عملت على تحقيقه خلال عملها لمراجعة نصوص البرامج.