شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انقطاع المياه عن العمرانية الشرقية بالجيزة لمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن منطقة العمرانية الشرقية لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 11 مساء غدا الجمعة وحتى الساعة 7 صباح السبت 16-11-2019، نظرا لأعمال الصيانة بخط الطرد الرئيسي قطر 400 لمحطة رفع صرف صحي العمرانية الجديدة بشارع ترعة الزمر الغربي ناصية شارع حامد عبد العظيم .

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.