شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية ناعية القس مكرم نجيب: فقدنا تنويريًا والان مع تفاصيل الخبر
ذكر بيان صادر عن الكنيسة، فقدنا رائدًا منْ روادِ التنويرِ فى مِصرَ، صاحبَ القلمِ الحرِّ، وأستاذ علمِ الوعظِ والتفسيرِ، الشاعِر مُرهَفَ الحسِّ، وقائدًا من قادةِ الكنيسةِ الإنجيليةِ المصريةِ العربيةِ.
وذكر البيان: يعزى الدكتور القس أندريه زكى، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، الدكتور القس مكرم نجيب صديق عمره، مؤكدًا أن الكنيسةَ الإنجيليةَ في مِصرَ والمنطقةِ العربيةِ فقدتْ عَلَمًا من أعلامِهَا ورائدًا من روَّادِها، وقَدْ أسهمتْ كتاباتُه وأفكارُه في دفعِ الرؤيةِ اللاهوتيةِ المستنيرةِ، والمتمسكةِ بكلمةِ الله، وكانتْ حياتُه نموذجًا صادقًا للربطِ بينَ العقيدةِ والفعلِ.
تشيع جنازةُ الدكتور القس مكرم نجيب بالكنيسةِ الإنجيليّةِ بمصرَ الجديدة، غدًا الجمعة 15 نوفمبر 2019 فى تمامِ الواحدة ظهرًا، وستتقبل الأسرةُ والكنيسةُ العزاءَ يوم السبت 16 نوفمبر بدايةً من السادسة حتى العاشرة مساءً بالكنيسة.
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