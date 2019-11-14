شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الكبار وجامعة عين شمس تبحثان دمج الطلاب فى المشروع القومى لمحو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عاشور عمرى، رئيس هيئة تعليم الكبار، دمج طلاب جامعة عين شمس فى المشروع القومى لمحو الأمية، حيث نظمت الجامعة اليوم الخميس بحضور الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بالجامعة وبعض أساتذة الكلية.

وأكدت هيئة تعليم الكبار أن جامعة عين شمس لها دور كبير بقضية محو الأمية نظرا بتاريخها العريقة ومسئوليتها المجتمعية بالقضاء على الأمية، حيث تمتلك جامعة عين شمس حوالى 220 ألف طالب يمكن استثمارهم الاستثمار الأمثل لخدمة المجتمع.

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وتم الاتفاق على مشاركة طلاب الجامعة من كليات العلوم الاجتماعية لعدد 6 من الأميين كمتطلب من متطلبات التخرج، كما أشاد الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار إلى أن كلية الآداب احتلت المرتبة الأولى لمحو أمية العمال على مستوى جامعة عين شمس، كما أعلنت الكلية بأنها خالية من الأمية.

وتابع: هناك حوالى 12 جامعة اتخذت قرارًا إلزاميًا بإلزام طلاب الجامعات بمحو أمية عدد من الأميين، وجار تفعيل قرارات باقى الجامعات، وسيتم تقديم حوافز من مركز تعليم الكبار للطلاب المشاركين كعقد دورات مجانية لهم بالمركز، وتقديم حوافز مادية لأفضل 10 طلاب متميزين يتم تكريمهم في احتفالية يعقدها المركز، كما سيتم تخصيص صفحة بصفة دائمة للطلاب المشاركين المتميزين في المجلة التي يصدرها المركز.