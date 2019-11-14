شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تصدر ترجمة خطبة الجمعة "الإسلام عمل وسلوك نماذج من حياة التابعين" لـ 18 لغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الأوقاف، النسخة المترجمة من خطبة الجمعة بـ18 لغة وأكدت أن موضوع خطبة الجمعة (الإسلام عمل وسلوك نماذج من حياة التابعين ) يتناول الحديث عن خيار هذه الأمة بعد الصحابة كالتالى:

أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا خامسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأسبانية اضغط هنا سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية اضغط هنا سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط هنا ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط هنا الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط هنا الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط هنا الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البرتغالية اضغط هنا السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط هنا Advertisements السابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط هنا الثامن عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البمبرية اضغط هنا لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الصينية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأسبانية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الهوسا اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط .

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