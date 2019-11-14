شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف : من يتحدث فى الشأن العام لابد أن يكون على علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاوقاف ، أن هناك انفلات حقيقي في المفاهيم ويحتاج الي معالجة حقيقية ، ولأول مرة حددنا موضوع الجمعة بعد القادمة وهي حماية الشأن العام، ونأكد علي ضبط مهنة الفتوى، ونحتاج إلى ضبط في جميع المجالات، وأن يكون هناك ضوابط في الحديث، بحيث يكون من يتحدث يعلم ما يتحدث عنه. وأضاف وزير الأوقاف ، في كلمته بندوة مؤسسة الجمهورية ، بعنوان قواعد ومقومات الحديث في الشأن العام، من يتحدث في الشأن العام لا بد أن يكون ملم بالقوانين المحلية والقوانين الدولية، وأن يكون علي دارية كاملة بكل ما يتحدث عنه، لاننا في دولة، ومن يتحدث في الشأن الديني دون علم فمثلا ممكن يفتي جاهلا ان البورصة حرام، وهو في الأساس لا يعلم ما هي البورصة وكيف تعمل ، وما هي قوانينيها. Advertisements

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