شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يكرم المتميزين في مشروع تطوير التعليم الكنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى مسرح الأنبا رويس بالعباسية للمشاركة في احتفالية مرور 6 أعوام على تأسيس المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتكريم المتميزين في مشروع تطوير التعليم الكنسي.

وتشهد الاحتفالية التى يشارك فيها مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والخدام تكريم المميزين من مدربي الفترة الاولي في المرحلة الثانية من برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة"، وتتزامن الاحتفالية مع الذكرى السابعة لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي.

وانتهت الفترة الأولى من المرحلة الثانية والتحق بها 21 إيبارشية وقطاع رعوي بالقاهرة شارك فيها 269 مدربا و 2621 متدربا تابعين لهذه الإيبارشيات.

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ومن المنتظر أن يكرم قداسة البابا تواضروس الثاني المميزين من المدربين خلال الاحتفال وكذلك المنسقين الإعلاميين للإيبارشيات المشاركة والذين أداروا عملية التدريب بالمشروع في مرحلتيه الأولى والثانية.

وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع الف معلم كنسي. إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشية، وتشمل المرحلة فترتين أخريين من المنتظر أن يتم إنجازها خلال الربع الأول من العام المقبل.