غدا على الخليج 365.. مصر والإمارات تطلقان منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، مصر والإمارات تطلقان منصة استثمارية استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار، وفيه: استقبال رسمى حافل للرئيس فى قصر الوطن بأبوظبى وولى عهد أبو ظبى يمنح السيسى «وسام زايد».. السيسى: علينا مواصلة العمل على توحيد الصف العربى.. ومصر لن تسمح بالمساس بأمن واستقرار أشقائها فى دول الخليج.. ومحمد بن زايد يشيد بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية، والتفاصيل فى الصفحة الخامسة من العدد الورقى. وداخل العدد تقرأ وداخل العدد تقرأ ـ الوساطة المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار فى غزة ـ المنظمات الوطنية تفضح الجماعة الإرهابية فى جنيف ـ المنظمات الوطنية تفضح الجماعة الإرهابية فى جنيف ـ اليوم.. إثيوبيا تستضيف الاجتماع الأول لأزمة سد النهضة بحضور البنك الدولى Advertisements ـ لأول مرة.. مصر تطرح سندات دولارية لأجل 40 عاما ـ لأول مرة.. مصر تطرح سندات دولارية لأجل 40 عاما ـ المنتخب الوطنى يطير اليوم إلى جزر القمر بـ«طائرة خاصة» ـ احتياطات أمنية فى موقع حريق خط الأنابيب بالبحيرة ـ احتياطات أمنية فى موقع حريق خط الأنابيب بالبحيرة

الخليج 365

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