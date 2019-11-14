شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة المتجددة: اختيار الشركة المنفذة لمحطة خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الخياط رءيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه سيتم الاعلان عن الشركة المنفذة لمشروع خليج السويس لتوليد الكهرباء من الطاقه الشمسية خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح الخياط فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قدرة مشروع خليج السويس تبلغ 250 ميجا وات ، موضحا أن تكلفة المشروع تبلغ حوالى 300 مليون دولار بتمويل المانى فرنسي و اتحاد اوروبي.

Advertisements

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035، مؤكدا أنه بحلول عام 2022 ستصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مصر إلى 20%.