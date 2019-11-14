شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة المتجددة: اختيار الشركة المنفذة لمحطة خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الخياط رءيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه سيتم الاعلان عن الشركة المنفذة لمشروع خليج السويس لتوليد الكهرباء من الطاقه الشمسية خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح الخياط فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قدرة مشروع خليج السويس تبلغ 250 ميجا وات ، موضحا أن تكلفة المشروع تبلغ حوالى 300 مليون دولار بتمويل المانى فرنسي و اتحاد اوروبي.
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035، مؤكدا أنه بحلول عام 2022 ستصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مصر إلى 20%.
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