"نقل الكهرباء" توقع 3 عقود ضمن خطة تطوير شبكات النقل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ثلاثة عقود للممارسة المحدودة رقم 25/2018/2019 لتنفيذ الخط الهوائى بنبان 3/ توشكى 2 جهد 500 ك.ف.
أوضحت مشالى فى بيان لها، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد طرحت الممارسة المحدودة بين الشركات المحلية والعالمية المتخصصة وذلك لتنفيذ الخط الهوائى بنبان 3/ توشكى 2 جهد 500 ك.ف والمقسم إلى ثلاث لوطات.
كما أوضحت أنه تم توقيع العقد الأول مع تحالف شركتى هايديليكو والجيزة للأنظمة لتنفيذ اللوط رقم 2 بطول يبلغ حوالى 28 كم وتنفيذ خطوط ربط محطة محولات الحوامدية جهد 500 ك.ف من خلال فتح الخط الهوائى القائم المفرد الدائرة القاهرة 500/ الكريمات 500 جهد 500 ك.ف. من النوع (AAAC 3*506) (دخول/ خروج) على محطة محولات الحوامدية 500 جهد 500/220/66/11 ك.ف. بطول حوالى 7 كم .
وفتح الخط الهوائى القائم المفرد الدائرة شمال الجيزة/ سمالوط جهد 500 ك.ف. من النوع (AAAC 3*506) (دخول/ خروج) على محطة محولات الحوامدية 500 جهد 500/220/66/11 ك.ف. بطول حوالى 7 كم
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد حوالى 118,8 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ (6) أشهر من تاريخ الشراء ،
واضافت أنه تم توقيع العقد الثانى مع شركة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع لتنفيذ اللوط رقم (4) بطول 85 كم بدءاً من محطة بنبان 3 ، واللوط رقم (6 ) بدءا من نهاية لوط رقم (5) ، بقيمة إجمالية لعدد 2 لوط تبلغ حوالى مليار ومليون وثمانية وسبعون ألف( 1001,78 )جنيه مصرى بمدة تنفيذ (8) أشهر من تاريخ الشراء ،
كما أضافت أن العقد الثالث تم توقيعه مع شركة كهروميكا لتنفيذ اللوط رقم 5 بداية من لوط رقم 4 بطول 85 كم ، بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 493,6 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ (8) أشهر من تاريخ الشراء.
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