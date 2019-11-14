شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة ماعت تطلق استراتيجية مصر الأولى لحماية وإنفاذ حقوق الإنسان من جنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لـتعزيز وإنفاذ حقوق الإنسان في مصر، خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة ماعت على هامش الدورة 34 لألية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أنه لأول مرة تقوم منظمات المجتمع المدني بتقديم استراتيجية وطنية لتعزيز وإنفاذ حقوق الإنسان في مصر،متابعة :" ويسعدني أن أشارك في إطلاق الاستراتيجية التي أعدتها مؤسسة ماعت، بالتزامن مع المراجعة الدورية لمصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل رقم 34 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف".

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و أوضحت مشيرة خطاب أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تنفيذ التوصيات التي تمخض عنها الاستعراض الدوري الشامل، ووفق ما يتماشى مع الدستور والقوانين المصرية.