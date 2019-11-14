شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي بعد زيارة للإمارات: شكراً على حفاوة الاستقبال والضيافة المعهودة من أبناء زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكتب الرئيس على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"؛"سعدت اليوم بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخوة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، والضيافة المعهودة دائما من أبناء زايد".

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