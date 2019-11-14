شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي الرسمية الى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارته للعاصمة أبو ظبي، بمراسم استقبال رسمية، بقصر الوطن بأبو ظبى، وكان في استقباله الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وأطلقت المدفعية أحد وعشرون طلقة، وعزف السلام الوطني للبلدين.

وأجرى الرئيس السيسى لقاء موسع مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، لمناقشة عدد من القضايا.

وتقديراً لدور مصر المحوري وتكريماً للرئيس عبد الفتاح السيسي، أجريت مراسم منحه "وسام زايد"، الذى يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثميناً لدور الرئيس السيسي في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

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وعقب منح الرئيس "وسام زايد"، شهد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، عدد من الاتفاقيات بين الجانبين.

كما اصطحب الشيخ محمد بن زايد، الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفقد معرض ابو ظبي الدولي للبترول أديبك، وعقب نهاية الجولة، توجه الرئيس السيسي، إلي مطار ابو ظبي الدولي، حيث انهي زيارته لدولة الإمارات وكان في وادعه الشيخ محمد بن زايد، عائداً إلي أرض الوطن.