فيديو .. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي الرسمية الى الإمارات

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وأجرى الرئيس السيسى لقاء موسع مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، لمناقشة عدد من القضايا.
وتقديراً لدور مصر المحوري وتكريماً للرئيس عبد الفتاح السيسي، أجريت مراسم منحه "وسام زايد"، الذى يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثميناً لدور الرئيس السيسي في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة.
وعقب منح الرئيس "وسام زايد"، شهد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، عدد من الاتفاقيات بين الجانبين.
كما اصطحب الشيخ محمد بن زايد، الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفقد معرض ابو ظبي الدولي للبترول أديبك، وعقب نهاية الجولة، توجه الرئيس السيسي، إلي مطار ابو ظبي الدولي، حيث انهي زيارته لدولة الإمارات وكان في وادعه الشيخ محمد بن زايد، عائداً إلي أرض الوطن.
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