شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حقوقية تكشف: أجهزة الأمن تمكنت من القبض على 3770 إرهابيا فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حقوقية أعدتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، لعرضها بندوة ضخمة عصر اليوم بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور العديد من الوفود الدولية، عن الجهود الأمنية المبذولة فى مواجهة الجماعات الإرهابية فى مصر.

وتعرض الدراسة بعنوان "الإرهاب فى مصر" قراءة فى التطور التاريخى والإحصائيات الدالة والتأثيرات والتحديات، ونستعرض فيما يلى الجهود الأمنية التى رصدتها المؤسسة خلال الفترة من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2019:

1- تم تنفيذ 574 حملة أمنية للتصدى لعمليات إرهابية.

2- استهداف 7177 إرهابى بين قتيل وجريح.

3- عدد القتلى 3701 إرهابى.

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4- القبض على 3770 إرهابى.

5- العثور على 6034 وكر.

6- تدمير عدد 1494 عربة دفع رباعى.

7- حرق عدد 1455 دراجة نارية.

8- تدمير عدد 3482 عبوة ناسفة.

9- العثور على 183 مخزن وقود.

10- تدمير 103 مخزن أسلحة وذخيرة.



