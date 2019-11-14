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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: نحن فى مرحلة العبور الثانى.. وهناك7 قنوات ينفق عليها مليارات للعمل ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف وزير الانتاج الحربي، في كلمته بندوة الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، أن من يتحدث في الشأن العام يجب أن يكون ملم بكل المجالات وكل ما يتحدث فيه والضوابط لا تعني قيود، مضيفًا:" متفائل بالتطور الذي يحدث في البلاد، والدولة بتتقدم، ونحن مدركين بالتحديات الخارجية، والامر ليس إرهاب فقط، فهناك 7 قنوات تكرث تحركاتها ضد مصر، وهناك مليارات تصرف علي هذه القنوات من أجل استهداف مصر، وهناك عملية ممنهجة تتم ضد مصر،وعلينا كإعلام أن ننبه بخطورة ذلك".
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