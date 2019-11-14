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وزير الإنتاج الحربى: نحن فى مرحلة العبور الثانى.. وهناك7 قنوات ينفق عليها مليارات للعمل ضد مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد العصار، وزير الانتاج الحربي، :" في الفترة التي تسلم الرئيس السيسي الحكم، كان البلد شكلها ايه، وخلال 5 سنوات تمت انجازات كبيرة تحت قيادة الرئيس السيسي، وهى العبور الثاني لمصر، العبور الأول كان في نصر أكتوبر73، والثاني في عهد الرئيس السيسي، ونحن الآن في فترة استثنائية، وبالفعل نحتاج ضوابط إلى الأحاديث في الشأن العام".

 

وأضاف وزير الانتاج الحربي، في كلمته بندوة الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، أن من يتحدث في الشأن العام يجب أن يكون ملم بكل المجالات وكل ما يتحدث فيه والضوابط لا تعني قيود، مضيفًا:" متفائل بالتطور الذي يحدث في البلاد، والدولة بتتقدم، ونحن مدركين بالتحديات الخارجية، والامر ليس إرهاب فقط، فهناك 7 قنوات تكرث تحركاتها ضد مصر، وهناك مليارات تصرف علي هذه القنوات من أجل استهداف مصر، وهناك عملية ممنهجة تتم ضد مصر،وعلينا كإعلام أن ننبه بخطورة ذلك".

 

 

 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (1)
 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (2)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (3)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (4)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (5)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (6)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (7)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (9)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (10)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (11)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (12)
 

 

 

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الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (13)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (14)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (15)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (16)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (17)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (18)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (19)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (20)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (21)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (22)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (23)

  

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (1)
 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (2)
 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (26)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (27)
 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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