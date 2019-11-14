شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار فى مدرسة قرب لوس أنجلوس.. وسقوط 7 ضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرسة شمال لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية إطلاق نار أسفر عن سقوط 7 ضحايا على أقل تقدير بحسب ما نشرته شبكة سى إن إن الأمريكية منذ قليل.

وقال مسئولون بالشرطة إن إطلاق النار وقع فى مدرسة سانتا كلاريتا الثانوية، الواقع على بعد 40 ميلاً من شمال لوس أنجلوس، وأن الهجوم خلف 7 ضحايا على الأقل دون توضيح ما إذا كانوا مصابين أم قتلى.

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ولم تتوفر على الفور تفاصيل عن ظروف الضحايا. بعض الضحايا هم طلاب.

وأوضحت سى إن إن أن ، أنه لم يرد أى تفاصيل من الشرطة عن القبض على الجاني حتى الآن.