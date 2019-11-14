شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق إدفو اتجاه مرسى علم بسبب هطول أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الإدارة العامة للمرور ، برئاسة اللواء علاء متولى، مدير المرور، إغلاق طريق إدفو اتجاه مرسي علم بسبب هطول أمطار، لمنع وقوع اى حوادث مرورية بالطريق، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية.

كانت المتابعات الميدانية، رصدت وجود امطار تعيق الحركة المرورية أعلى الطريق، وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وإغلاق الطريق، بالتنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر وأسوان.

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وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم، وسيتم إعادة فتح الطريق بمجرد تلاشى سقوط الأمطار.