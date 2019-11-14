شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق إدفو اتجاه مرسى علم بسبب هطول أمطار والان مع تفاصيل الخبر
كانت المتابعات الميدانية، رصدت وجود امطار تعيق الحركة المرورية أعلى الطريق، وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وإغلاق الطريق، بالتنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر وأسوان.
وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم، وسيتم إعادة فتح الطريق بمجرد تلاشى سقوط الأمطار.
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