الأوقاف تنظم مسابقة ثقافية للمعلمين وطلاب المراحل التعليمية المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تنظم وزارة الأوقاف بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم مسابقة ثقافية للمعلمين وطلاب المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية عن مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، وحماية دور العبادة، وحول أحد الكتب الدينية التي تصدرها الأوقاف، وذلك في إطار التعاون المشترك بين كافة مؤسسات الدولة الوطنية من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين وبناء الوعي الثقافي والمعرفي.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم الخميس، أن المسابقة الخاصة بالمعلمين تتضمن تقديم بحث موثق عن: مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة ويشترط أن يكون المعلم المتقدم من العاملين في إحدى المدارس المصرية ولا يقل عدد صفحات البحث عن (25) صفحة، ولا يزيد على (30) صفحة ولا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث ويكون مكتوبا على الحاسب الآلي مع كتابة المرجع والآيات القرانية.

وأشار إلى أن جوائز تلك المسابقة: الأول: 3000 جنيه، والثاني: 2500 جنيه، والثالث: 2000 جنيه، من الرابع إلى العاشر: 1000 جنيه.

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وبالنسبة للمرحلة الثانوية يتقدم الطالب ببحث موثق عن: حماية دور العبادة ويشترط أن يكون مقيدا للدراسة في إحدى المدارس الثانوية ولا يحق أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث ويقدم التلخيص مكتوبا بخط اليد والبحث مكتوبا على الحاسب الآلي، مع توثيقه بالمصادر والمراجع الصحيحة، ولا يقل عدد صفحات البحث عن (20) صفحة، ولا يزيد على (30) صفحة وتتراوح جوائز المسابقة ما بين 1000 إلى 2500 جنيه للأربعة الأوائل ومن الخامس إلى العاشر 500 جنيه.

أما المرحلة الإعدادية فتكون المسابقة كتابة تلخيص لأحد كتب الأوقاف (حماية دور العبادة فقه الدولة وفقه الجماعة، بناء الشخصية الوطنية، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة) على أن يكون الطالب مقيدا للدراسة في إحدى المدارس الإعدادية ولا يقل عدد صفحات التلخيص عن (15) صفحات ولا يزيد على (20) صفحة وتتراوح جوائز المسابقة بين 500 و200 جنيه لكل من الفائزين العشرة الأوائل.

وبالنسبة للمرحلة الابتدائية يتقدم الطالب بتلخيص لأحد من كتب الأوقاف الخاصة بالمرحلة الإعدادية وتكون الجوائز الأول: 1000 جنيه، والثاني: 800 جنيه، والثالث: 500 جنيه، من الرابع إلى العاشر: 400 جنيه.

وأشارت الأوقاف إلى أن الملخصات والبحوث يتم تقديمها للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 10 يناير المقبل.