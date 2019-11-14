الصحة: 5 إجراءات بعد إصابة تلاميذ بني سويف باشتباه في تسمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، شددت على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بعد إصابة عدد من التلاميذ بمركز الفشن ببني سويف، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة غذائية.

وأوضح "مجاهد" في بيان اليوم، أنه تم التحفظ على المخزن المورد للوجبات الغذائية، وأيضاً باقي الوجبات الغذائية التي تناولها التلاميذ، كما تم سحب عينات من قيء التلاميذ والمتحصلات.

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ووجهت الوزيرة بسحب عينات من مياه الشرب من محطات مياه الشرب الرئيسية بمركز الفشن، وأيضاً عينات من مياه المدارس، وإرسالها فوراً إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، للتأكد من صلاحيتها.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، تفقدا مساء الخميس، الحالة الصحية لعدد من التلاميذ بمستشفى الفشن المركزي، بعد إصابتهم باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة غذائية.

وأعلنت وزيرة الصحة، خروج معظم الحالات بعد تلقيهم الخدمة العلاجية اللازمة وتماثلهم للشفاء، مشيرةً إلى أن الحالات المتبقية متواجدة بمستشفى الفشن فقط وجميعها مستقرة ومن المنتظر خروجها خلال الساعات القليلة القادمة.