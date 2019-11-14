الصحة: خروج معظم حالات "اشتباه التسمم الغذائي" ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، مساء الخميس، الحالة الصحية لعدد من التلاميذ بمستشفى الفشن المركزي، بعد إصابتهم باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة غذائية.

وأعلنت وزيرة الصحة، خروج معظم الحالات بعد تلقيهم الخدمة العلاجية اللازمة وتماثلهم للشفاء، مشيرةً إلى أن الحالات المتبقية متواجدة بمستشفى الفشن فقط وجميعها مستقرة ومن المنتظر خروجها خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة تفقدت الحالة الصحية لجميع الحالات بالمستشفى للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، كما حرصت على التحدث مع جميع الحالات وذويهم لطمأنتهم على حالتهم الصحية، مشددة على توفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

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وأشار مجاهد في بيان اليوم، إلى أن الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف فور وقوع الحادث قام بتكثيف إرسال سيارات إسعاف مجهزة، قامت بنقل التلاميذ إلى كل من مستشفيات "الفشن المركزي، ببا المركزي، وسموسطا، وبنى سويف التخصصي"، مؤكداً خروج كافة الحالات من المستشفيات فيما يتبقى عدد قليل من الحالات بمستشفى الفشن منتظر خروجها خلال الساعات القليلة القادمة.

ولفت إلى أن التلاميذ يعانون من أعراض تنوعت بين مغص، وقيء وإسهال، حيث تم على الفور تقديم الخدمة العلاجية لهم من محاليل وأدوية ومضادات حيوية، مؤكداً توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة مستشفيات المحافظة.

وفي نهاية الزيارة وجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر لجميع العاملين بمستشفى الفشن، لتعاملهم السريع مع كافة الحالات وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه، وقررت صرف مكافاة لجميع العاملين بالمستشفى تقديراً لمجهودهم المبذول، كما وجهت الشكر أيضاً لرجال هيئة الإسعاف حيث يؤكدون يوماً بعد يوم أنهم رجال المهام الصعبة.