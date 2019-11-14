"أبو العطا": المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات ستحدث نقلة نوعية في علاقات البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، تمثل قيمة مضافة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أنها تعد بداية حقيقية لانطلاقة مشتركة للاستثمارات بين البلدين خاصة وأن الإمارات تعد شريكا اقتصاديا واستراتيجيا كبيرا لمصر.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان، الخميس، أن المنصة الاستثمارية ستحدث نقلة نوعية في الاستثمار الإماراتي في مصر، لا سيما في ظل التطورات الكبيرة التي شهدها مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمار الإماراتي المباشر فى مصر يقدر بحوالي 5.8 مليار دولار، وتبلغ عدد الشركات الإماراتية التى تعمل فى مصر حاليا أكثر من 700 شركة، فى حين يصل التبادل التجاري سنويا بين البلدين ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، موضحا أن المنصة الجديدة يمكنها مضاعفة أرقام الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن تلك المنصة ستُساهم بنسبة كبيرة في زيادة حجم تدفقات الاستثمار بشكل خاص والعربي والعالمي بشكل عام للسوق المصري، مشيرا إلى أن الاستثمار الإماراتي متنوع ويحوي قدرا كبيرا من المعرفة التكنولوجية وهو ما سُيحقق طفرة قوية في نوعية الاستثمارات وشكلها في مصر، كما سيفتح المجال أمام استثمارات جديدة لم يكن يشهدها السوق المصري من قبل.

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وأشار إلى أن مصر والإمارات لديهما أحلام وطموحات اقتصادية كبيرة يمكن أن تتحق عبر الشركات فى القطاعات المختلفة خاصة القطاع النفطي، وهو ما يعكس التعاون بين الجانبين بشكل يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، موضحا أن أية شراكات استراتيجية بين مصر والإمارات تمتاز بقدر من الطموح الكبير بين الدولتين، مشيدًا بتاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، لافتا إلى أنه يعكس الرغبة الدائمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد أن اتفاقية تأسيس المنصة تشكل نموذجا للعلاقات الراسخة والقوية مصر والإمارات، والمستمرة بالنمو والتقدم والتطور والقائمة على مبادئ وأسس تركز على التنمية وخدمة الإنسان وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، كما تتوائم مع رؤية الرئيس السيسي ودعمه وتشجيعه طوال مرحلة الإعداد لتأسيس هذه الشراكة والتي ستعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري كدافع أساسي للنمو الاقتصادي".

ولفت إلى أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات دائما يتصدر جزء كبير منها بحث سبل دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار التوجه المصري لأن تتحول مصر لمركز إقليمي للاستثمار بالمنطقة.

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الإمارات ومصر تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة ٢٠ مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.