"خريجي الأزهر": نسعى لترسيخ قيم السلام العالمي بين أبناء القارة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عضو هيئة كبار العلماء، ضرورة التكاتف والتلاحم بين أبناء القارة الأفريقية للحاق بالتحدي الحضاري، والتقدم المادي والعلمي لترسيخ قيم السلام العالمي.

وقال القوصي - في كلمته بمنتدى التعليم بوابة أفريقيا للأمن والسلام والذي تنظمه جامعة الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر اليوم الخميس- إن القارة الأفريقية تواجه تحديات عدة أهمها توطيد أسس السلام الذي تقوم عليه الحضارات، ومحاربة الغزو الفكري الذي يهدف إلى زعزعة الأفكار واستقرار المجتمعات.

وأكد القوصي أن عنوان المنتدى يعبر عن الأزهر لأنه بوابة العالم كله للعلم، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على ربط الأزهريين في كل مكان وتنشر شعار التآخي والمحبة لبث قيم الوسطية ورسالة الأزهر الشريف السمحة، و إرساء قيم الأخوة الإنسانية والعيش المشترك.

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من جانبه، قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إنه يجب ربط الإنتاج المعرفي للبحث العلمي بمطالب الاقتصاد لكي يتم تحقيق قيمه مضافة.

وأشاد صقر بالجهود التي يبذلها الأزهر الشريف في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي، مشيرا إلى أهمية إنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا في الجامعات.

ولفت صقر إلى أن أكاديمية البحث العلمي تولي أهمية كبيرة للابتكار، ليس في الجامعات والمدارس فقط، بل في كافة الأماكن، مشيراً إلى ضرورة النهوض بالتعليم العالي بالقارة السمراء لمواجهة التطرف والإرهاب، والعمل على ترسيخ التعاون وإرساء دعائم الحوار.