القومي لثقافة الطفل يحتفل باليوم العالمي للأراجوز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل ضمن احتفالاته بأعياد الطفولة، احتفالا باليوم العالمي للأراجوز، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال في السيدة زينب يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري.

وقال محمد ناصف، رئيس المركز - في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن هذا الاحتفال يأتي في إطار اهتمام وزارة الثقافة بالفنون التراثية وبمناسبة مرور عام على إدراج فن الأراجوز بقائمة للتراث العالمي اللامادي للحفاظ عليه.

ويتضمن الاحتفال تكريم لاعبي الأراجوز المصريين الشعبيين لدورهم في الحفاظ على هذا التراث، وفي مقدمتهم اسم شيخ لاعبي الأراجوز الراحل عم صابر المصري والذي توفي في شهر أكتوبر الماضي، وصلاح المصري من أقدم لاعبي الأراجوز، ومن جيل الوسط عمرو الجيزاوي وسيد السويسي.

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وسوف يتم بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، إصدار كتاب "شهادات وتجارب" للمبدعين الذين عملوا في فن الأراجوز، تحرير أحمد عبد العليم، وستقام ندوة متخصصة عن فن اﻷراجوز يديرها الدكتور أحمد مرسى أستاذ اﻷدب الشعبي، كما سيتم نشر مسرحية "اﻷراجوز الكسلان" للكاتب السيد فهيم، وسيقوم المخرج أحمد إسماعيل بتقديمها على خشبة المسرح.

ويوزع المركز مجانا كتاب "اﻷراجوز المصري" الذي صدر في وقت سابق، كما يتضمن الاحتفال عرض 4 فقرات للأراجوز الشعبي لفنانين من مختلف محافظات مصر، بجانب تدشين ورشة دائمة لتعليم فن الأراجوز بالحديقة الثقافية بإشراف الفنان ولاعب الأراجوز ناصر عبد التواب الذي شارك في تحرير كتاب "شهادات وتجارب"، وسيتم عمل مسيرة لمائة عروسة للأراجوز بشارع قدري أمام الحديقة الثقافية.

ونوه رئيس المركز إلى أنه سيتم خلال الاحتفال الإعلان عن مفاجأة في عالم الأراجوز لشاب عمره 20 عاما، سيقدم فقرات الأراجوز بالكامل، وهو ما يعد بمثابة حفاظ حقيقي على هذا الفن من الاندثار وتناقله من جيل الكبار لجيل الشباب.