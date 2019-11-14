وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في الاقتصاد الدوار بالمؤتمر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ17 من اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (أمسن) والذي يقام بديربان بجنوب إفريقيا تحت عنوان "من أجل الاستدامة البيئية والازدهار في إفريقيا"، ويهدف إلى توحيد العمل والرؤى الإفريقية للوصول إلى استراتيجية شاملة ومشتركة للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

وقامت وزيرة البيئة - وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم - بالمشاركة كمتحدث رئيسي في الجلسة الخاصة بدعم الاقتصاد الدوار، حيث استعرضت التجارب الناجحة التي طبقتها في هذا المجال والآليات التي انتهجتها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.

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وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن إفريقيا سيصل تعداد سكانها إلى 2.8 بليون شخص بحلول 2060 ولا تتحمل القارة السمراء الممارسات الحالية للإنتاج والاستهلاك غير المستدام.. مؤكدة أن هناك ثلاثة محاور رئيسية لخلق مناخ داعم للاقتصاد الدوار في إفريقيا.

وأضافت الوزيرة "يأتي على رأس تلك المحاور وجود القوانين واللوائح حيث تقوم مصر حاليا بتعديل قانون البيئة والذي يتم إعداده في إطار الاقتصاد الدوار، وثانيا يجب توفير مصادر التمويل غير التقليدية من خلال اشتراك البنوك في تمويل مروعات تقليل استهلاك الموارد أو مشروعات إعادة استخدام الموارد مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات".. لافتة إلى أن المحور الثالث يعتمد على إشراك الشباب خاصة القطاع الخاص وأنه يجب العمل على تغيير المفاهيم من خلال إشراك وتوجيه الشباب لأفكار جديدة.

وتابعت الوزيرة "تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيركز منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مصر هذا العام على ضرورة دعم مبدأ العودة الإنسانية والذي لن يتحقق إلا من خلال الحفاظ على البيئة بالطرق غير التقليدية، لذا علينا الاستغلال الرشيد والأمثل لجميع الموارد الطبيعية الموجودة على كوكب الأرض وهذه دعوة لشباب العالم للمشاركة بعرض أفكارهم في منتدى شباب العالم فيما يخص الاستدامة البيئية ومفاهيم الاقتصاد الدوار".