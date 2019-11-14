بالفيديو.. وفد حقوق الإنسان يتفقد 13 مرفقا في سجن جمصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقديم أوجة الرعاية لنزلاء السجون وفقاً لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان أحد محاور استراتيجية وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ حرصا على على تعزيز أُطر التعاون البناء مع كافة مؤسسات الدولة.

وزار وفقد من المجلس القومى لحقوق الإنسان نزلاء سجن شديد الحراسة بجمصة، وتفقد أعضاء المجلس مرافق السجن (مدرسة السجن – فصول محو الأمية – المكتبة – دروس الوعظ الدينى الإسلامى والمسيحى – الكافتيريا – الفرن – المطبخ – المغسلة – العيادات – المستشفى – الصيدلية – ورشة أعمال النجارة – معرض المنتجات الزخرفية).

كماالتقى أعضاء الوفد بعدد من النزلاء والاطلاع على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها القطاع للنزلاء، لاسيما أوجه الرعاية الصحية حيث قاموا بتفقد مستشفى السجن وما تضمه من عيادات طبية وصيدليات، إلى جانب الخدمات الإجتماعية الكافيتريات والمكتبات ، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية.

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وناقشوا عددٍ من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، الذين أشادوا بمستوى أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم وحسن معاملة إدارة السجن لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته.