المؤبد لبائع سمك قتل زميله حرقًا في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار محمود الكحكي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، بائع سمك بالسجن المؤبد؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 10144 جنايات كفر صقر لسنة 2013، بإشعال النيران في زميل له بالسوق حتى الموت، لخلافات بينهما على مكان البيع.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "كفر صقر" المركزي، بوصول "فرج.ف.س" بائع سمك، مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر، مصابًا بحروق متعددة بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى تحويله إلى مستشفى "ههيا" للحروق، لكنه توفي متأثرًا بإصابته.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "السيد.م.م.م" 34 سنة، بائع سمك، مُقيم بدائرة المركز، والذي دخل في مشادة مع المجني عليه بسبب خلافات بينهما على مكان البيع بالسوق، حيث سكب بنزين عليه وأشعل النيران في جسده، فيما جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.