تجديد حبس "متحدث تمرد السابق" بتهمة حيازة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود السعيد:

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح ثان مدينة نصر، حبس محمد نبوي، المتحدث الرسمي السابق باسم حركة تمرد، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة مخدرات.

كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لإعداد تقرير واف عنها وتسليمه لجهات التحقيق

وكانت إدارة مكافحة المخدرات، ألقت القبض على "نبوي"، وبحوزته كمية من المخدرات، بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر ومن ثم تمت إحالته لنيابة ثان مدينة نصر التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية، بعد التحقيق معه.