مصر | تفاصيل تعذيب أم لطفلتها بـ"الكي بالنار" في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل تعذيب أم لطفلتها بـ"الكي بالنار" في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدمت سيده على تعذيب طفلتها "جنة" البالغة من العمر 7 سنوات، في قرية بدواي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث عذَّبتها بآلة حادة ساخنة، وتسببت في إصابتها بحروق وقروح خطيرة.

كان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الأمن بالدقهلية، تلقى إخطارًا بوصول طفلة تدعى "جنة كريم عبد الحميد"، 7 سنوات، ومقمية بقرية بداوي، إلى مستشفى شربين في حالة خطيرة وغير قادرة على الوقوف على قدميها.

وعلى الفور، انتقل فريق من البحث الجنائي إلى مكان البلاغ للتحقيق، وتبين أن وراء ارتكاب التعذيب والدة الطفلة وادعت أنها فعلت ذلك بدافع التأديب.

بالفحص الطبي للطفلة، تبين إصابتها بحروق خطيرة في مشط القدمين، وآثار تعذيب جمراء على الفخذين والظهر، وكدمات في الوجه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار استدعاء النيابة للمعاينة واتخاذ إجراءاتها اللازمة.