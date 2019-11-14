مصر | بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل شاب متهم بممارسة الشذوذ بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل شاب متهم بممارسة الشذوذ بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، إخلاء سبيل شاب شاذ جنسيًا ويدعى "ر.ا" البالغ من العمر 26 عامًا، بكفالة 1000 جنية لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" لاستقطاب الزبائن لممارسة الشذوذ بمقابل 200 دولار في الليلة.

وكانت أمرت النيابة بجنوب الجيزة، حبس شاب شاذ جنسيا ويدعى "ر.ا" يبلغ من العمر 26 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك"لاستقطاب الذبائن لممارسة الدعارة والجنس بمقابل 200 دولار.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب ويدعى "ر.ا" يبلغ من العمر 26 عامًا من محافظة أسيوط ويقطن بشقة بمفرده بمنطقة الجيزة، حيث قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، للإعلان عن ممارسة الدعارة مع الآخرين بالجيرة مقابل مبلغ مادي يقدر بـ200جةدولار، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات ومحادثة لاستقطاب الزبائن.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه على أنه يريد ممارسة الجنس معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.