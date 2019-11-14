مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": غلق طريق "إدفو-مرسى علم".. و3 جثث بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": غلق طريق "إدفو-مرسى علم".. و3 جثث بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"3 طعنات بالجسم".. مناظرة النيابة لجثة عاطل قتل على يد صديقه بدار السلام
كشفت مناظرة النيابة العامة عن جثة شاب طعن على يد صديقه بسبب الخلاف على المخدرات في منطقة دار السلام وتبين من المناظرة أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر وبها ثلاث طعنات متفرقة بالجسم مما أدت إلى وفاته في الحال.
"تحت الأنقاض".. استعجال تقرير "الأدلة الجنائية" في وفاة أمين شرطة أثناء تنقيبه عن الآثار
استعجلت نيابة حوادث غرب القاهرة، تقرير الأدلة الجنائية في واقعة وفاة أمين شرطة تحت الأنقاض أثناء تنقيبه عن الآثار داخل عقار سكني بمنطقة الزيتون.
عاجل.. غلق طريق "إدفو-مرسى علم" بسبب سقوط الأمطار
أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق إدفو، اتجاه مرسي علم، بسبب تساقط الأمطار.
وتم غلق الطريق بالتنسيق مع ادارة مرور البحر الاحمر وإدارة مرور أسوان.
بقصد الاتجار.. حبس "ديلر" الجيزة وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي
قررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حبس المتهم "عمر" في عقده الثاني من العمر، لإتجاره في المواد المخدرة "الهيروين" بمنطقة الجيزة،4 أيام، على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة التحريات.
"اتخانقوا سوا".. إحالة مدير ومحاسب بشركة السويس للبترول للمحاكمة العاجلة
أحالت النيابة الإدارية مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية ومحاسب بشركة السويس لتصنيع البترول، للمحاكمة العاجلة لقيامهما بالتشاجر والتعدي على بعضهما البعض داخل الشركة جهة عملهما.
بـ"كتر".. عاطل ينهي حياة جاره بسبب مشادة كلامية بدار السلام
ورد لقسم شرطة دار السلام إشارة من مستشفى أحمد ماهر العام تفيد استقبالها المدعو "م.ا.ا"، 21 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، متوفي أثر إصابته بجرح نافذ بالجانب الأيمن.
تأجيل مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 48 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين" لـ23 نوفمبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره إلى مرافعة الدفاع إعادة إجراءات محاكمة 48 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين" لجلسة 23 نوفمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.