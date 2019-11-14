مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": غلق طريق "إدفو-مرسى علم".. و3 جثث بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": غلق طريق "إدفو-مرسى علم".. و3 جثث بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

"3 طعنات بالجسم".. مناظرة النيابة لجثة عاطل قتل على يد صديقه بدار السلام

كشفت مناظرة النيابة العامة عن جثة شاب طعن على يد صديقه بسبب الخلاف على المخدرات في منطقة دار السلام وتبين من المناظرة أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر وبها ثلاث طعنات متفرقة بالجسم مما أدت إلى وفاته في الحال.

"تحت الأنقاض".. استعجال تقرير "الأدلة الجنائية" في وفاة أمين شرطة أثناء تنقيبه عن الآثار

استعجلت نيابة حوادث غرب القاهرة، تقرير الأدلة الجنائية في واقعة وفاة أمين شرطة تحت الأنقاض أثناء تنقيبه عن الآثار داخل عقار سكني بمنطقة الزيتون.

عاجل.. غلق طريق "إدفو-مرسى علم" بسبب سقوط الأمطار

أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق إدفو، اتجاه مرسي علم، بسبب تساقط الأمطار.

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