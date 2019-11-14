مصر | السيطرة على حريق شب داخل منزل بجوار مدرسة أطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل منزل بجوار مدرسة أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بجوار مدرسة أطفيح المشتركة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من منزل، بجوار مدرسة أطفيح المشتركة.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من حصر النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.