مصر | عاجل.. غلق طريق "إدفو-مرسى علم" بسبب سقوط الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. غلق طريق "إدفو-مرسى علم" بسبب سقوط الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق إدفو، اتجاه مرسي علم، بسبب تساقط الأمطار.

وتم غلق الطريق بالتنسيق مع ادارة مرور البحر الاحمر وإدارة مرور أسوان.

ووجه مدير الإدارة العامة للمرور بتكثيف التواجد المروري على الطريق، تحسبًا لحدوث أي كثافات مرورية أو حوادث سير بالطريق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم حتي يعودوا لذويهم سالمين.