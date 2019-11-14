مصر | 9 ديسمبر.. نتيجة فحص اعتراضات دفاع "مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار"

واعترض المتهم، على تقرير اللجنة المشكلة من إدارة الكسب غير المشروع لفحص ممتلكاته، مشفوعة بالمستندات تفيد بأن بعض الممتلكات غير منسوبه له وأن تقرير جهاز الكسب غير المشروع غير صحيح ودلل على ذلك بعدم دقة وسلامة الأموال التي قررها جهاز الكسب غير المشروع بأنها مملوكه له، وبناء عليه قررت المحكمة حجز القضية للقرار في طلبات اعتراضات المتهم على تقرير جهاز الكسب غير المشروع لجلسة 11 يونيو.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد احال المتهم الي محكمة الجنايات أنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيها، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع ماديه وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.

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وكشفت التحقيقات أن المتهم في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيها بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع ماديه وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.

توصلت التحقيقات أن المتهم استغل سلطات ونفوذ وظيفته فى الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدول لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين وتسهيل الاستيلاء على أوراق وأموال خاصة تحت يد جهة العمل ومحاولة الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة العمومية.