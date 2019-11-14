مصر | 9 ديسمبر.. نتيجة فحص اعتراضات دفاع "مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 ديسمبر.. نتيجة فحص اعتراضات دفاع "مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين محمد رافت الطيب وهيثم محمود عبد المنعم
وكان دفاع المتهم بالجلسة السابقة طلب استخراج شهادة من مكتب المساحه مستندات تدل على سلامة الثروة وأن مصدرها مشروع كونه يعمل بالشرطة قبل العمل بالاستثمار كان يمارس علنية بيع للشقق وأراض وسيارات بطريق مشروع.
واعترض المتهم، على تقرير اللجنة المشكلة من إدارة الكسب غير المشروع لفحص ممتلكاته، مشفوعة بالمستندات تفيد بأن بعض الممتلكات غير منسوبه له وأن تقرير جهاز الكسب غير المشروع غير صحيح ودلل على ذلك بعدم دقة وسلامة الأموال التي قررها جهاز الكسب غير المشروع بأنها مملوكه له، وبناء عليه قررت المحكمة حجز القضية للقرار في طلبات اعتراضات المتهم على تقرير جهاز الكسب غير المشروع لجلسة 11 يونيو.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد احال المتهم الي محكمة الجنايات أنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيها، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع ماديه وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
وكشفت التحقيقات أن المتهم في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيها بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع ماديه وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
توصلت التحقيقات أن المتهم استغل سلطات ونفوذ وظيفته فى الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدول لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين وتسهيل الاستيلاء على أوراق وأموال خاصة تحت يد جهة العمل ومحاولة الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة العمومية.
وكما حصل من عضو مجلس إدارة إحدى الشركات على مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي شركة التفتيش بوزارة الاستثمار لإصدار قرار بعزل رئيس مجلس إدارتها، وحصل على 2000 دولار شهريا من عضو مجلس إدارة شركة سياحة، أخذ منها 154 ألفا و854 جنيها مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات والهجرة في إنهاء إجراءات تجديد إقامة بعض العاملين الأجانب بالشركة بصفة دورية.
وتدخل لدى عضو اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والقوى العاملة للحصول على تراخيص عمل بعض العمالة الأجنبية لصالح أحد فنادق شرم الذي وحصل على مبلغ 5000 جنيه رشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مصلحة الجوازات والهجرة بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات دخول أحد العاملين الأجانب بشركته إلى البلاد.