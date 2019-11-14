مصر | طالبة "كندية" تقيم دعوى بمجلس الدولة لتعدي "كيني" عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبة "كندية" تقيم دعوى بمجلس الدولة لتعدي "كيني" عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام خالد حافظ المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وكيلا عن الطالبة الكندية حمدي أدن ديري الطالبة بكلية الطب جامعة عين شمس، وطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة ٥۸۱۷٩ لسنة 2016 جنح مدينة نصر، ضد المواطن الكيني عبد الله هرسي موسي بالحبس والكفالة، لتعديه على "الكندية" بالضرب.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 6191 لسنة 74 شق عاجل، كل من وزير الداخلية، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، مساعد وزير الداخلية لشئون الهجرة والجوازات، النائب العام بصفتهم.

وقالت الدعوى إن الطالبة تم الاعتداء عليها بالضرب من قبل مواطن كيني مقيم في مصر يدعي عبد الله هرسي موسم،و كاد أن يقتلها وتحرر عن ذلك محضر قيد بقسم أول مدينة نصر وقد صدر الحكم علي المتهم المذكور بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيها.

وأقام المحكموم ضده بالمعارضة، وبجلسة 10 يونيو ۲۰۱۸ تم تأييد الحكم علية،و فقد شروط اقامته في البلاد بارتكابه الواقعة واعتبارها انها تهدد الأمن الاجتماعي للطالبة.



يذكر أن الطالبة لجأت الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات، رقم ۲ ومقرها اكاديمية الشرطة محافظة القاهرة لإلغاء القرار الصادر من المطعون ضدهم بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في تلك الجنحة.