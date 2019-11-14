أخبار مصر | سعد سليم: كثرة الحديث في الدين والسياسية والاقتصاد جعلت الرئيس يطرح مؤتمر 'الشأن العام'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سليم: كثرة الحديث في الدين والسياسية والاقتصاد جعلت الرئيس يطرح مؤتمر 'الشأن العام' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، إن المؤسسة تشرفت باستضافة أولى جلسات التحضير لمؤتمر "مقومات وقواعد الحديث في الشأن العام"، والذي وجه بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية من وزارة الأوقاف.

وأضاف خلال الجلسة، أن استدعاء نماذج وطرق قديمة في مواجهة المخاطر التي تواجه الدولة المصرية قد لا يصلح، وذلك في ظل تحديات استثنائية تواجهها مثل الإرهاب والتطور التكنولوجي السريع.

وأكد "سليم" أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اختص مؤسسة دار التحرير بأولى الجلسات التحضيرية للمؤتمر بالمؤسسات الصحفية القومية، متابعًا: "كثرة الحديث في الدين والسياسية والاقتصاد، جعل الرئيس السيسي يطرح هذا المؤتمر؛ لنحدد من لديه الرؤى لكي يتحدث في كل ما هو شأن عام، فيما يخص الدولة المصرية".

جاء ذلك خلال أولى جلسات التحضيرية لمؤتمر "الشأن العام"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر جريدة الجمهورية.

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يدير الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء مهندس محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كما يشارك أيضًا الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام، ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب.

ومن المقرر أن تستقبل مؤسستي الأهرام والأخبار الجلسات التحضيرية المقبلة.