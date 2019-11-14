أخبار مصر | العصار: مصر حاليًا في مرحلة العبور الثاني.. وهناك ٧ قنوات خارجية تكرس الجهد ضدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العصار: مصر حاليًا في مرحلة العبور الثاني.. وهناك ٧ قنوات خارجية تكرس الجهد ضدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء مهندس محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إنه في الفترة التي تسلم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي البلاد، كانت في خالة خطيرة وصعبة، وخلال ٥ سنوات فقط قام بإنجازات كبيرة، نعتبرها العبور الثاني لمصر، فالعبور الأول كان في نصر أكتوبر عام 1973، والثاني في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونحن الآن في فترة استثنائية، وبالفعل نحتاج ضوابط على التحاديث في الشأن العام، وأن ندرك خطورة ذلك، فيمن يتحدث دون دارية بالأمر الذي يتحدث فيه.

وأضاف خلال مشاركته بأولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، بجريدة الجمهورية، اليوم، أن من يتحدث في الشأن العام، يجب أن يكون ملمًا بكل المجالات، وكل ما يتحدث فيه، والضوابط لا تعني قيود، مؤكدًا أنه متفائل بالتطور الذي يحدث في البلاد، خاصة وأن الدولة تتقدم، في وقت أصبحنا فيه مدركين بالتحديات الخارجية.

وأكد "العصار" أن الأمر ليس إرهابًا فقط، فهناك ٧ قنوات تكرس تحركاتها ضد مصر، وهناك مليارات تُصرف على هذه القنوات من أجل استهداف مصر، وهناك عملية ممنهجة تتم ضد مصر، وعلينا كإعلام أن ننبه بخطورة ذلك.

وتابع: "الشعب المصري شعب جبار، نظرًا تنه وقف مساند للإنجازات التي تمت خلال ٥ سنوات الماضية، ووقف في وجه التحديات والخطورة التي تواجه مصر خارجيًا وداخليًا".

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جاء ذلك خلال أولى جلسات التحضيرية لمؤتمر «الشأن العام»، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الهيئة الوطنية للصحافة.

يدير الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء مهندس محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما يشارك أيضًا الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث ، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام، ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب.

ومن المقرر أن تستقبل مؤسستي الأهرام والأخبار الجلسات التحضيرية المقبلة.