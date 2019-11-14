أخبار مصر | سولاف درويش: الشعبان المصري والإماراتي تجمعهما روابط أخوة ومصير واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاف درويش: الشعبان المصري والإماراتي تجمعهما روابط أخوة ومصير واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على قوة العلاقات التى تجمع بين البلدين وأنها ذات خصوصية، وأن الشعبين المصري والإماراتي يجمعهما روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد.

وقالت درويش، إن هذه الزيارة ستعود بالإيجاب على العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيكون لها آثارها الإيجابية فى مختلف المجالات السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية، وأضافت أن الرئيس السيسي أكد علي أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، وعدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر.