أخبار مصر | سولاف درويش: الشعبان المصري والإماراتي تجمعهما روابط أخوة ومصير واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاف درويش: الشعبان المصري والإماراتي تجمعهما روابط أخوة ومصير واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت درويش، إن هذه الزيارة ستعود بالإيجاب على العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيكون لها آثارها الإيجابية فى مختلف المجالات السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية، وأضافت أن الرئيس السيسي أكد علي أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، وعدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر.
وأضافت النائبة سولاف درويش، أن الزيارة ناقشت تعزيز الجهود المشتركة بين البيلدين لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.
كما أشادت وكيل اللجنة، بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الرئيس وولي عهد أبو ظبي في عدد من المجالات سواء القوى العاملة والضرائب والتأمين، إلى جانب اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي التنموية القابضة لإطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، لافتة إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تقديم رؤية مبتكرة جديدة لمفهوم تضافر الجهود من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية مشتركة تحقق عائد اقتصادي مربح للبلدين.