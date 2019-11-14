أخبار مصر | مؤسس "أمهات مصر" تهنئ 3 طالبات فزن برئاسة اتحاد طلاب جامعات القاهرة وحلوان وقناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسس "أمهات مصر" تهنئ 3 طالبات فزن برئاسة اتحاد طلاب جامعات القاهرة وحلوان وقناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، التهئنة للطالبات الفائزات بمنصب رؤساء اتحادات طلاب جامعات القاهرة وحلوان وقناة السويس.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه من المشرف أن يفزن ويتولن ثلاث طالبات منصب رئيس اتحاد الجامعه ويقودنا الطلاب والطالبات، مؤكدة أن المرأة أصبح لها دور كبير في المجتمع وفي جميع المناصب، متمنية كل التوفيق والنجاح والتقدم لهن.

وناشدت عبير، جميع الأمهات علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، بتشجيع بناتهن في جميع المراحل التعليمية علي خوض انتخابات الطلاب في المدارس والجامعات والمشاركة الإيجابية والفعالة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية؛ لأن هذة الأنشطة هي التي تعد جيل واعي وناجح في المستقبل.

وكانت أسفرت انتخابات الجولة الأخيرة بالإتحادات الطلابية في الجامعات عن فوز الطالبة دارين محمد خليل برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة، حيث تعد المرة الأولي التي تفوز فيها طالبة برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة، كما فازت الطالبة نرمين وائل بالفرقة الرابعة بكلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان برئاسة إتحاد الجامعه بالتزكية، كما فازت مها محمد بكلية الصيدليه بمنصب رئيس اتحاد طالب جامعة قناة السويس.

