أخبار مصر | السيسي يشكر الإمارات على حفاوة الاستقبال: معهودة من أبناء زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يشكر الإمارات على حفاوة الاستقبال: معهودة من أبناء زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بالاستقبال والضيافة خلال زيارته إلى الإمارات ولقائه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب السيسي عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "سعدت اليوم بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخوة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، والضيافة المعهودة دائما من أبناء زايد".

وقال المتحدث الرسمي السفير بسام راضي: ""الإمارات ومصر تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة ٢٠ مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي".

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وكان قد وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار القاهرة الدولي، قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب زيارة استغرقت يومين التقي خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.

وكان قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي، حيث أقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.