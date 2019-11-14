أخبار مصر | افتتاح أولى الجلسات التخضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ'الجمهورية'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح أولى الجلسات التخضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ'الجمهورية' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت جريدة الجمهورية، منذ قليل، أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، الذي تعد لعقده وزارة الأوقاف بعنوان "ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يدير الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء مهندس محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كما حضرت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام، ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكُتاب.

ومن المقرر أن تستقبل مؤسستى الأهرام والأخبار الجلسات التحضيرية المقبلة