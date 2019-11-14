أخبار مصر | السيسي يصل القاهرة قادما من الإمارات بعد زيارة استغرقت يومين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يصل القاهرة قادما من الإمارات بعد زيارة استغرقت يومين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار القاهرة الدولي، قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب زيارة استغرقت يومين التقي خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.

وكان قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي، حيث أقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ترحيب الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً بزيارة الرئيس، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية الإماراتية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور مصر المحوري فى المنطقة العربية، وأنها لا تدخر وسعاً لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى الوطن العربي.