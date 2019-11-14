أخبار مصر | عاجل.. وزير التعليم عن تسمم طلاب الفشن: نتواصل مع الصحة للوقوف على الأمر

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على واقعة تسمم طلاب مدرسة محمد على ببنى سويف، بعد تناولهم الوجبة المدرسية، وكان عدد الطلاب 60 طالبا حتى وصل إلى 140 طالبا.

وقال الوزير فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "هذا موضوع من اختصاص وزارتي الزراعة والصحة"، مضيفا: "نحن على تواصل معهما حتي نقف علي حقيقة الأمر".

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فى سياق متصل استقبل محافظ بنى سويف، منذ قليل، وزيرة الصحة وذلك خلال زيارتها إلى مستشفى الفشن المركزى جنوب بنى سويف لمتابعة وزيارة عدد من الطلاب من طلاب مدرسة محمد على الابتدائي بقرية الجافدون مصابين بادعاء تسمم غذائي والذي وصل عددهم إلى 140 طالب.

ورفعت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، حالة الطوارئ للدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى لأخذ أقوال الطلاب حول الواقعة.