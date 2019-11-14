أخبار مصر | "ماكينة حفر على الخشب" بربع مليون جنيه تثير أزمة داخل مدرسة بالوايلي.. واستغاثة عاجلة للوزير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماكينة حفر على الخشب" بربع مليون جنيه تثير أزمة داخل مدرسة بالوايلي.. واستغاثة عاجلة للوزير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغاثة عاجلة أرسلها أعضاء هيئة التدريس بقسم الحفر على الخشب بمدرسة الصناعات الزخرفية بنين التابعة لإدارة الوايلي التعليمية بمحافظة القاهرة، إلى كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى.

الخليج 365 حصلت على نص الاستغاثة، والتي طالب فيها الشاكون من الوزير بالتدخل الفوري والعاجل حفاظًا على المال العام، متابعين: وذلك بخصوص ماكينة الراوترCNC للحفر على الخشب والموجودة منذ شهر ونصف في فناء المدرسة ويبلغ سعرها 235 ألف جنيهًا، حيث أن بتاريخ 3 /10 /2019 وردت إلي المدرسة ماكينة الراوترCNC للحفر على الخشب ومنذ ذلك التاريخ والماكينة موجودة في العـراء بين مبنيي الحفر على الخشب والنجارة.

وأضافوا: "في نفس اليوم تقدمنا بطلب لمدير إدارة المدرسة يفيد باحتياج القسم للماكينة، وفي نفس اليوم تقدمنا بطلب آخر لمدير إدارة المدرسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتكسير جزء من الحائط لدخول الماكينة إلي قسم الماكينات الخاص بقسم الحفر على الخشب، وحيث أن السيد مدير إدارة المدرسة قد رفع الطلب لمدير عام التعليم الفني بالإدارة والذي بدوره قام برفعه إلي مدير عام إدارة الوايلي التعليمية وقام على الفور بالتوقيع على الطلب وتوجيهه إلي المهندسة رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية التي قامت بدورها بتشكيل لجنة من اثنين من المهندسين لمعاينة مكان تركيب وتشغيل الماكينة ".

وأضافت الاستغاثة: "بتاريخ 7 /10/ 2019 حضرت لجنة هيئة الأبنية التعليمة وعاينت المكان وأبدت موافقتها على تكسير أجزاء من الحائط لإدخال الماكينة داخل القسم وقد تم إثبات ذلك من خلال محضر تنسيق بين ممثلي الهيئة وممثلي المدرسة ومنذ ذلك التاريخ تم تجميد جميع الإجراءات المتعلقة بالماكينة عن طريق موجه عام الصناعات الخشبية بالقاهرة تخصصه الأصلي نجارة الأثاث على سند من القول أن الماكينة ستكون ضمن عهدة قسم النجارة على الرغم أن الماكينة تدخل في صميم تخصص الحفر على الخشب، وغير مدرجة على الإطلاق بمناهج قسم نجارة الأثاث".

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استكملت الاستغاثة: "بتاريخ 5/10/2019 قامت السيدة المهندسة الفضلى انتصار علي جمعة مدير عام التعليم الصناعي بالوزارة بعد أن تفضلت مشكورة بأخذ رأى الموجه المركزي للصناعات الخشبية ثم قامت بإصدار خطاب رسمي موجه لمدير عام إدارة التعليم الفني بالقاهرة يفيد بسرعة تسليم الماكينة لعهدة قسم الحفر على الخشب ولكن فوجئنا اليوم بورود أوراق الماكينة من المديرية تفيد بإضافة الماكينة لعهدة قسم النجارة رغم أن ذلك يخالف جميع المنهج الدراسي المعتمد لقسم الحفر على الخشب المذكرات والخطابات الرسمية الصادرة والتي تفيد جميعها بتبعية الماكينة لقسم الحفر على الخشب".

وأضافت: "حيث أن وجود الماكينة في العراء قد يعرض أجزاءها للصدأ نتيجة سقوط الأمطار مما يعد مسئولية جسيمة على المدرسة فضلا عن كونه إهدارا للمال العام، بالإضافة إلي الإضرار التي سوف يسببها تعطيل تركيب وتشغيل الماكينة من تعطيل لسير العملية التعليمة وعدم تمكن السادة أعضاء هيئة التدريس من تعريف الطلاب بمدى التطور الذي وصل إليه العلم في مجال الحفر على الخشب حيث أن الماكينة قد ورد ذكرها بمنهج الصف الثالث الثانوي تخصص الحفر على الخشب ".

وقال الشاكون للفجر، إن نفس النسخة من هذه الماكينة قد تم تسليمها لمدرسة الزاوية الحمراء في نفس اليوم وهو يوم الخميس الموافق 3/ 10 /2019 وتم تركيبها وتوصيل الكهرباء لها يوم الثلاثاء الموافق /8 10/ 2019 وتم تشغيلها وتجربتها وتصنيع نموذج حشوة حفر على الخشب بقسم نجارة الأثاث يوم الأربعاء الموافق 16/10/2019.

وتساءل الشاكون: "ماهو معني أن يتم إصدار خطاب من الإدارة العامة للتعليم الصناعي بالوزارة مشفوعًا برأي التوجيه المركزي ويتم توجيهه إلي التعليم الفني بالقاهرة لسرعة التنفيذ ومع ذلك يتم تجاهله؟ وعدم تنفيذ ما ورد به من تعليمات على الرغم أننا ذهبنا للتعليم الفني بالقاهرة وطلبنا منهم تفعيل هذا الخطاب الرسمي ".

وفى رسالة منهم للوزير قالوا: "برجاء التكرم بالتدخل الفوري والعاجل حفاظا على المال العام وتشكيل لجنة فنية لمعاينة الماكينة واستيضاح ما إذا كانت الماكينة مدرجة بالفعل في مناهج قسم الحفر على الخشب وتخدم بالفعل مناهج قسم الحفر على الخشب من عـدمه وذلك من أجل سرعة إنهاء إجراءات تسكين الماكينة بقسم الحفر على الخشب".