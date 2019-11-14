أخبار مصر | بعد تدمير 210 منزلا.. التضامن ترفع درجة الاستعداد القصوى بحلايب وشلاتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تدمير 210 منزلا.. التضامن ترفع درجة الاستعداد القصوى بحلايب وشلاتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، باهتمام، تداعيات موجه الطقس السيئ التي تعرضت لها مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر من الخسائر، حيث شهدت خلال الأيام الماضية سقوط الأمطار الغزيرة والسيول والتي أسفرت عن تدمير عدد من المنازل الخشبية بالمدينة.

ووجهت والى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد الفورى بالمناطق المتضررة لتوفير الدعم من خلال تحريك معدات الإغاثة ودعم الاهالى المضارين من السيول والأمطار.

وأشار التقرير المبدئى الذى تلقته والى عن الحصر المبدئى عن تدمير 210 منزلا خشبيا فى حلايب ووجود خسائر بالممتلكات ورؤوس الماشية.

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وحول الخدمات المقدمة أشار التقرير إلى أن عدد الحالات التى تحصل على معاش ضمانى من الأسر المتضررة 324 أسرة وعدد 414 أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة و1081 حالة توطين يحصلون على مساعدات غذائية ومالية من وزارة التضامن الاجتماعي.

وحول التدخلات الأولية التى قامت بها مديرية التضامن الاجتماعي تم إقامة معسكرا للإيواء بمدرسة عبد المنعم رياض بحلايب وتم رفع درجة التجهيزات، حيث تم دعمه بالخيام والمرافق وتضم وهي مطبخ - حمام - مخزن – وإسعافات طبية وكشف طبى وغيرها كما تم الاهتمام بوضع اللوحات الإرشادية وتم الدفع بتجهيزات كاملة تستوعب إقامة المضارين ومد الأماكن باحتياجاتها اللازمة من الخيام والبطاطين والأغطية والمخزون الإستراتيجي، كما تم التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية للتعاون فى مواجهة الأزمة إضافة إلى تواجد الهلال الأحمر بمعدات الإغاثة والدعم وجارى استكمال حصر الخسائر.

وقد وجهت والى بسرعة حصر الخسائر لسرعة تقديم المساعدات المالية لدعم الأسر المتضررة وفقا لتطبيق القرار الوزاري 86 بعد استيفاء المستندات اللازمة.